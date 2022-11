Het verrotte leven van Floortje Bloem komt ook in dansvorm ‘binnen’

‘De bijzondere dansexpressie was de dragende factor’

Jeannette Smulders (54) uit Sint-Michielsgestel

„Aanvankelijk was ik wat sceptisch, maar dat gevoel verdween snel. De bijzondere dansexpressie was in wezen de dragende factor van deze performance. Een met veel creativiteit, óók qua gezichtsuitdrukking. De nog altijd actuele thematiek, waarin de verslaving van minderjarige prostituees centraal staat, kwam eveneens prima uit de verf. Dat maakt het concept ook interessant in het kader van voorlichting op scholen. Tegelijkertijd is het een pleidooi voor een goede zorg en opvang. Leuke bijvangst: deze voorstelling stimuleert me om het boek van Yvonne Keuls te gaan herlezen.”