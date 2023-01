Het water staat hoog. ‘Maar dat willen we ook’

Man loopt over A65 bij Vught en vernielt auto, verdachte aangehou­den met stroom­stoot­wa­pen

VUGHT - In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft een man over de A65 bij Vught gelopen. Daarna ging hij een wijk in en vernielde een auto. Omdat de man steeds wegliep, werd hij met een stroomstootwapen aangehouden.

