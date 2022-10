Hoe is het om de gevangenis vol vluchtgevaarlijke criminelen als buurman te hebben? ‘Van angst is echt geen sprake’

Succesvol­le theaterso­lo ‘Broeders, de val van Den Bosch’ in Zwanenbroe­ders­huis op herhaling

DEN BOSCH - Het meeslepende verhaal ‘Broeders, de val van Den Bosch’, gebracht door meesterverteller Alexander de Bruijn in de monumentale grote zaal van het Zwanenbroedershuis, valt in de smaak. De voorstellingen van 9, 10 en 12 november zijn uitverkocht. Er is nog plaats op 13, 18, 19 en 20 november.

18 oktober