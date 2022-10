Hoe is het om naast de zwaarst bewaakte gevangenis van het land te wonen?

Bossche ’regering’ geeft geen krimp, kosten voor burger stijgen fors

DEN BOSCH - Kritiek op de fors stijgende lokale heffingen in Den Bosch is er genoeg te horen in de gemeenteraad, maar de coalitie geeft geen krimp. Bosschenaren zijn komend jaar tientallen euro's extra kwijt aan lokale belastingen, ook ‘duurdere’ vergunningen blijven intact.

18 oktober