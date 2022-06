Honden bijten 16 schapen dood van kinderboerderij in Rosmalen

Flatbewo­ners balen van vleermui­zen­poep: ‘Wie hangt zo'n nestkastje nou boven de entree?’

DEN BOSCH - Ze zien eruit als muizenkeutels, de vleermuiskeutels die voor de hoofdingang van haar flat aan de Rijzertlaan in Den Bosch liggen. Afkomstig van een nestkastje boven de entree. Ria Heymans is het nu helemaal beu, net als meer bewoners in de flat.

18 juni