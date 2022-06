Honderden bomen landgoed Coudewater gekapt: ‘Ze zijn gevaarlijk of staan in de weg’

ROSMALEN - Op landgoed Coudewater worden circa 210 bomen gekapt. ,,Ze zijn niet gezond, gevaarlijk of staan in de weg bij het aanleggen van riolering of nutsvoorzieningen’’, zegt projectontwikkelaar Peter Gerritzen.

Op het voormalige GGZ-terrein Coudewater in Rosmalen komen zo’n vierhonderd woningen. Als alles volgens planning verloopt, begint de bouw in het begin van volgend jaar. Een unieke eigenschap van de wijk in wording zijn de vele bomen die over het landgoed zijn verspreid.

Gerritzen verzekert dat de groene uitstraling ook na de kap behouden blijft. ,,We hebben deze beslissing in overleg met natuurinstanties gemaakt.’’ Het plan is om meer dan vijfhonderd nieuwe bomen op Coudewater te plaatsen: ruim tweehonderd ter compensatie van de kap en driehonderd daarbovenop.

Om de bomen te kappen heeft Gerritzen toestemming nodig van de gemeente Den Bosch. Die heeft momenteel een aanvraag voor de benodigde vergunning in behandeling, maar stelt een beslissing daarover uit. Een bewuste keuze.

,,Op dit moment ronden we het bestemmingsplan voor het gebied af. Vervolgens wordt het door het college aan de raad voorgelegd’’, aldus een woordvoerder. ,,We vinden het logischer om de vergunningverlening voor de voorgenomen kap van de bomen daarop te laten aansluiten en dus niet vooruitlopend daarop een vergunning te verlenen. Dat is ook beter uitlegbaar naar de directe omgeving en andere betrokkenen.”

Het college van B en W wil nog voor het zomerreces het nieuwe bestemmingsplan, dat vastlegt hoe een stuk grond mag worden gebruikt, voorleggen aan de gemeenteraad. Daarna wordt naar verwachting een kapvergunning verleend.



