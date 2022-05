Huis73 in Den Bosch maakt zich op voor verbouwing van bijna 29 miljoen euro: ‘Het wordt stadje in de stad’

VIDEODEN BOSCH - Nu de bouw van een nieuw Theater aan de Parade in volle gang is, staat Den Bosch voor een nieuw miljoenenproject: de verbouwing van Huis73. De architect voor een nieuw huis voor bibliotheek en cultuur is nu bekend. Den Bosch heeft er bijna 29 miljoen euro over. Waar is al dat geld toch voor nodig?