Huiswerk voor gemeente na gesprekken met omwonenden van nieuw evenemententerrein

Nog geen woningbouw in Gemonde: plan Rietstok op de helling

GEMONDE - ‘Vandaag de sleutel, morgen wonen’ is de slogan bij de ontwikkelaar die een bouwplan met 22 woningen wil realiseren aan de Rietstok. Maar zo simpel gaat het in Gemonde niet. Sint-Michielsgestel moet haar huiswerk overdoen en fouten in de procedures herstellen.

14 oktober