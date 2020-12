Hulpverleenster eist ruim half miljoen: ‘Werken in ziekenhuis kan niet meer na bedreiging door anesthesioloog’

Video Luchtmacht vliegt zéér laag boven stad en dorp: ‘De hele wijk is over de zeik’

10 december DEN BOSCH/EINDHOVEN - Inwoners van Den Bosch, Sint-Michielsgestel en Boxtel klagen over trillende ramen en geluidsoverlast, afkomstig van onder meer Herculesvliegtuigen die laag over scheren. In Den Dungen werd zelfs té laag gevlogen volgens een plaatselijke vliegenier: “Zeer gevaarlijk!”