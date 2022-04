IJzeren buis op aanhanger doorboort voorruit tegemoetkomende auto in Berlicum, ouder echtpaar gewond

Klapstoel­tjes keren terug in Den Bosch: Opera op de Parade met ‘Dream Along’

DEN BOSCH - De lig- en klapstoelen keren terug op de Parade in Den Bosch. Daar wordt op 23 juni Opera op de Parade gehouden. Een dag later is op hetzelfde plein een ‘Dream Along’. ,,Belangstellenden kunnen wegdromen en neuriën met prachtige operaklassiekers’’, zegt een woordvoerder van Philharmonie Zuidnederland.

8 april