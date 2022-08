‘Ik was pisnijdig’, zegt oud-burgemeester over rijke Vughtenaren die wél beoogd azc-pand opkochten

Vuelta komt eraan, dus moeten 1100 auto's in Den Bosch aan de kant: ‘Sleepwa­gens staan klaar’

DEN BOSCH - Zo’n 1100 auto’s van vergunninghouders moeten opzij voor La Vuelta, zaterdag in Den Bosch. ,,Best spannend of het gaat lukken op een parcoursgedeelte van bijna 8 kilometer”, zegt Jan de Wit. Hij moet namens de gemeente ruim baan laten maken voor de wielerkaravaan.

17 augustus