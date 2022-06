Incidenten bij restaurant Mavi ‘opgeblazen’ volgens advocaat

Volgens de gemeentewoordvoerder is het klip en klaar. Er is geluidsoverlast gemeten en de sluitingstijden zijn overtreden. ,,En we hebben de eigenaren meerdere keren gewezen op de voorschriften in de (horeca)vergunning. Als wij dan signalen krijgen dat men zich daar niet aan houdt, dan moeten we daar iets mee. De overtreding van de sluitingstijd was ook niet zo maar tien minuten maar 2,5 uur na sluitingstijd. We zijn al sinds november in gesprek en de eigenaren weten van de overlast. Waarom doe je dan zoiets? De exploitant heeft een verantwoordelijkheid. In de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) staat duidelijk dat er na sluitingstijd geen bezoekers meer mogen verblijven.”