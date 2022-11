Internationale actie zorgt voor rood verlichte Sint-Jan: ‘Prima actie’

DEN BOSCH - De Sint-Jan baadde woensdagavond urenlang in (bloed)rood licht. De Bossche kathedraal behoorde tot 140 kerkgebouwen in Nederland die deelnamen aan Red Wednesday waarmee aandacht werd gevraagd voor vrijheid van godsdienst en de vervolging van christenen.

Het gaat om een jaarlijkse internationale campagne van de in Den Bosch gevestigde katholieke hulporganisatie Kerk in Nood (ACN). Peter Broeders, directeur van de stichting Kerk in Nood was aanwezig op de Parade om nieuwsgierigen te vertellen waarom de kerk rood was verlicht. Volgens hem blijkt uit een recent rapport van Kerk in Nood dat de vervolging omwille van geloof de laatste tijd verder toegenomen.

De verlichtingsactie moet mensen bewust maken van de vervolging van gelovigen, vooral minderheden en oproepen tot tolerantie en respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen.

Dwang en geweld

Op de website van het bisdom benadrukt bisschop Gerard de Korte dat het gaat het om ‘een prima actie’. ,,Vrijheid van godsdienst is een groot goed. Geloven kan nooit samengaan met dwang en geweld. Helaas moeten wij constateren dat miljoenen christenen in vele landen omwille van hun geloof in Christus worden vervolgd. Het is goed dat wij voor hen bidden en in hun noden voorzien.’’

De afgelopen jaren zijn allerlei wereldberoemde gebouwen rood verlicht. Het gaat onder meer om de Sacre Coeur in Parijs, de Sagrada Familia in Barcelona en het reusachtige standbeeld van Jezus Christus in Rio de Janeiro.

Red Wednesday werd in 2018 voor het eerst gehouden. Wereldwijd doen jaarlijks duizenden kerken en instellingen mee aan dit project.

