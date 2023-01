Is het nog wel veilig om in Den Bosch te stappen? ‘In Eindhoven is het vaker raak’

Agenten met kogelvrije vesten zoeken naar gezochte man op station Den Bosch, niemand gevonden

DEN BOSCH - De politie is maandag aan het eind van de middag met veel materieel uitgerukt naar het station van Den Bosch. Volgens een melder was daar ‘een gezochte’ persoon gezien. Die is echter niet meer aangetroffen.

17:11