Jaap vocht door om de man die hem seksueel misbruikte achter de tralies te krijgen: ‘Ik zou met een buks naar zijn huis kunnen gaan’

5 augustus DEN BOSCH - Een automobilist is woensdagavond op de Koningsweg in Den Bosch de macht over het stuur verloren. Daarna reed de auto een paal uit de grond en kwam hij enkele meters verderop tot stilstand. Hoewel de schade aan het voertuig flink was, bleef de bestuurder ongedeerd.