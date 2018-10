Jaar psychiatrisch ziekenhuis voor man die jongen (2) schopte

Een 30-jarige man is veroordeeld tot een jaar behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis voor het mishandelen van een kind van twee in Rosmalen en een kind van drie in Den Bosch. Vooral de zaak in Rosmalen zorgde voor ophef, omdat de man op een moeder en kind afstapte en het kind een schop gaf.

Op 12 februari van dit jaar meldde de politie op zoek te zijn naar een man die een kind van twee jaar oud had geschopt bij De Molenhoekpassage in Rosmalen. Moeder en kind stonden stil bij de parkeerplaats om de weg over te steken, toen een man op hen afstapte en de jongen een schop gaf. Daarna vluchtte hij op een fiets.

De man werd later opgepakt. Daarbij werd bekend dat hij enkele dagen voor het incident in Rosmalen een kind in een winkel in Den Bosch een klap had gegeven. Daarnaast bleek dat hij in juli 2017 een vrouw met gebalde vuist in haar gezicht had geslagen.

De verdachte is onderzocht door een psychiater en een psycholoog. Daaruit bleek dat er bij de man sprake is van ‘een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens'. Hij zou tijdens de mishandelingen hebben gehandeld op basis van wanen. De verdachte was er ook van overtuigd dat hij stelselmatig werd benadeeld, mishandeld en misbruikt.

Gevaarlijk