Jan Wijtmans overleden: Oud-directeur Theater de Speeldoos Vught, Lievekamp Oss én VVV Den Bosch

Korpschef moet aan de slag met informatie­ver­zoek Vughtenaar over rol politie in tv-programma ‘Ontvoerd’

VUGHT - De afgelopen vijf jaar heeft de korpschef op verzoek van een man uit Vught, meerdere keren informatie vrijgegeven over de rol van de politie bij het tv-programma ‘Ontvoerd’. Overtuigd dat er nog steeds informatie ontbreekt, stapte de Vughtenaar naar de rechter. Die oordeelde woensdag in een tussenuitspraak dat de korpschef gebrekkig is geweest en dat moet herstellen.

4 mei