Joey miste een workshop voor regenbooggezinnen, dus bedacht hij er zelf een

Al op de basisschool voelt Joey Velberg (29) zich anders dan de andere jongens. Hij heeft geen interesse in meisjes. Toch krijgt hij vriendinnetjes zoals de rest. Het conflict tussen wie hij is en wat hij voelt, en wat de wereld van hem verwacht, wordt steeds groter. ,,Op mijn dertiende wist ik het zeker; ik ben homo.”

Zijn coming-out was een heftig mentaal proces, met een gevoel van verraad naar de buitenwereld en angst voor teleurstelling. ,,Het is confronterend om toe te geven dat je anders bent. Maar na zeven jaar te hebben geleefd naar de verwachtingen van de buitenwereld, voelde mijn coming-out ook als een bevrijding.”

Enige op school

Voor zijn moeder Marjoke Smits (56) komt Velbergs coming-out niet als een verrassing. Het past volgens haar vooral bij wie hij is: ,,Joey was een heel vrolijk, speels en creatief kind met lange, wilde haren. Hij hield van verkleden en wilde niet bij een groepje horen. Ik was niet geschokt toen hij vertelde dat hij op jongens valt, maar zag wel zijn worsteling. Ik heb gezegd dat ik van hem houd zoals hij is en hem bijsta in zijn zoektocht in deze wereld.”

Op zijn school is Velberg jarenlang de enige openlijk homoseksuele jongen en wordt gepest. Volgens hem weten de docenten van zijn worstelingen, maar bieden ze pas hulp als zijn moeder daar in het vierde schooljaar op aandringt.

Hetero als norm

Veel te laat, vindt Velberg. ,,De school had eerder moeten handelen. Gelukkig bleef ik trouw aan mezelf. Mijn eigen identiteit kwam tot uiting, ik vond aansluiting bij anderen en werd gezien als kunstenaar, muzikant en een goede student.”

Hij heeft zijn weg gevonden, maar er is volgens hem en zijn moeder nog een lange weg te gaan in deze wereld, waar hetero zijn nog altijd de norm is. ,,Als ik nieuwe mensen ontmoet, heb ik vaak nog een soort kleine coming-outs. Meestal gaat dat goed, maar soms wordt er toch een ding van gemaakt. Dan zeggen mensen bijvoorbeeld: ‘Maar je ziet er helemaal niet homo uit’. Ik weet dat dat niet per se slecht bedoeld is. Toch is het voor mij een heel rare opmerking. Hoe ziet een homo er dan uit?”

Voor Velberg worden dat soort gesprekken steeds vermoeiender. ,,Ik ben hier om mezelf te zijn, niet om het wereldbeeld van een ander uit te dagen. Vaak merk ik ook dat het voor zo iemand een van de eerste keren is dat ze een dergelijk gesprek voeren, terwijl ik dat gesprek echt al honderden keren heb gehad.”

Veilige omgeving

Velberg beseft dat hij veel geluk heeft gehad met zijn thuisbasis. ,,Niet iedereen heeft het daarmee getroffen”, zegt hij. ,,Wat ons opviel is dat er voor gezinnen met mensen uit de LHBTI+-gemeenschap weinig informatie of steunpunten te vinden zijn.”

Smits: ,,Een groot gemis. Ik hoorde toen, en eigenlijk nog steeds van Joey zo veel schrijnende verhalen over kinderen die niet zichzelf mogen of kunnen zijn. Een coming-out drijft soms een wig tussen ouder en kind. Pijnlijk! Naar elkaar luisteren, ook na een coming-out, blijft belangrijk.”

Samen zetten moeder en zoon nu hun expertises als ondernemer, coach en ervaringsdeskundige in. Met de eendaagse workshop Coming In ondersteunen zij jongeren en ouders in de dynamiek binnen het gezin bij een coming-out.

Verschil maken

,,Met de naam doelen we op het feit dat je in de samenleving stapt zoals je daadwerkelijk bent. In een veilige omgeving bespreken we hoe dit voor jou is en geven we praktische tips”, legt Velberg uit. Tijdens de workhops delen deelnemers ervaringen met elkaar en praten bijvoorbeeld over wat de invloed van taal is op iemands welzijn. Ook is er een ‘over de streep’-quiz.

Als daar behoefte aan is, kunnen mensen ook een individueel coachingstraject volgen. ,,We kunnen het maatschappelijke probleem niet oplossen. Maar op persoonlijk vlak kunnen wij een groot verschil maken.”