John de Bever na Expeditie Robinson: ‘Doofheid, daar zit een liedje in’

Schelden, bedreigen en auto met hamer vernield: ‘Waarom in hemelsnaam, ik ben toch altijd netjes geweest?’

8 september DEN BOSCH - ,,Wat meneer heeft gedaan, liegt er niet om.’’ Dat zegt politierechter Bernsen over wat een Bosschenaar (66) vorig jaar een plaatsgenote heeft aangedaan in zijn toenmalige woonplaats Boxtel. De vrouw waagde zich ruim een maand niet meer in haar huis tot de man door de wooncorporatie er werd uitgezet.