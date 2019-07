Jongeman (18) komt om bij ongeluk op A2 bij Den Bosch

Gemeente Vught over Speel­doos-affaire: ‘We hadden veel sneller in moeten grijpen’

8:01 VUGHT - De gemeente Vught steekt in de ‘Speeldoos-affaire’ deels de hand in eigen boezem. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van de SP over de kwestie. ,,Voorop staat, dat de gemeente veel sneller had moeten ingrijpen in dit dossier”, aldus het college van burgemeester en wethouders.