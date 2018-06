Justitie probeerde journalist af te luisteren na burgemeesterslek

Hoofdredacteur Lucas van Houtert van het Brabants Dagblad vindt de afluisterpoging zeer ernstig. ,,Dit zijn praktijken die we in Nederland echt niet moeten willen.” Het aftappen van telefoongesprekken die de verdachte voerde met verslaggever vindt hij eveneens ver over de schreef. ,,Dat justitie de verdachte op de korrel had en niet onze verslaggever, doet niet ter zake. Op het moment zelf was duidelijk dat een gesprek van een journalist werd afgetapt . Dat gebeurde willens en wetens en justitie heeft het opgenomen in het dossier.”



Rutgers erkent dat het OM fel is in deze zaak, maar vindt het belang groot. ,,We zijn er heel erg op gebrand dit misdrijf op te lossen. Er zijn mensen beschadigd. Daarom hebben de gevoeligheden zoals bronbescherming niet in de hoofden van onze mensen gespeeld toen we besloten het gesprek af te luisteren.”



Smilde: ,,Het lekken uit de benoemingsprocedure is een aperte schending van een procedure waarbij geheimhouding was afgesproken. Die zaak willen we oplossen.” Justitie wordt daarbij volgens Rutgers niet onder druk gezet door bestuurders. ,,Natuurlijk houden we ze op de hoogte, maar ze hebben niet geprobeerd ons te beïnvloeden.”