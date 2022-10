Kale leilinde naast gekapte boom in Lepelstraat is ‘niet zo optimaal’ als andere bomen: nader onderzoek nodig

DEN BOSCH - De leilinde in de Bossche Lepelstraat naast de in juli gekapte monumentale lindeboom wordt komend jaar opnieuw onderzocht. Volgens een woordvoerder is ‘de kwaliteit niet goed’. Zogenaamde noodkap is nu niet aan de orde.

,,Maar de toestand van de leilinde is niet zo optimaal als de ander leilindes in de richting van de Visstraat’’, zegt de woordvoerder over de leilinde die tegelijk is onderzocht met de linde die de gemeente heeft laten kappen.

De gemeente ontdekte enkele maanden geleden dat de monumentale lindeboom bij het terras van eetcafé De Stip was vergiftigd met glyfosaat waardoor de opname van voedingsstoffen en water door de wortels werd verminderd. In april waren boorgaten in de boom gevonden, waarin de onkruidverdelger was gestopt.

Het is nog steeds niet duidelijk wie hiervoor verantwoordelijk is. Wel is bekend dat het voor de gemeente een kostbare kwestie is. Tot nu toe heeft het onderzoek en het kappen van de vergiftigde boom 6000 euro gekost. Voor verder onderzoek en herplanting verwacht de gemeente minstens nog eens 15.000 euro nodig te hebben.



