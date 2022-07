Kerkstraat voor enkele dagen gesloten, want de straatstenen hebben hun beste tijd gehad

DEN BOSCH - Ze liggen schots en scheef en vertonen scheuren: de straatstenen in de Kerkstraat ter hoogte van de ondergrondse fietsenstalling zijn een doorn in het oog. De gemeente doet er deze week wat aan: het straatwerk wordt hersteld.

Bij dit stuk Kerkstraat heeft het wegdek veel te verduren gehad van vrachtwagens en ander zwaar verkeer en dat is ook te zien aan het straatwerk dat op enkele plekken los ligt en scheuren vertoont. Tot en met woensdag gaat de gemeente aan de slag om het wegdek te herstellen.

Galí-stenen

De stenen in de Kerkstraat zijn de originele ‘Galí-stenen’ van de Catalaanse architect Beth Galí. Het ‘tapijt’ van werd er in de jaren negentig gelegd. ,,Natuursteen en gebakken materiaal. Peperduur. Daar hebben we van geleerd en later anders gedaan met andere materialen", vertelde Willem van der Made, voormalig directeur Stadsontwikkeling in Den Bosch, eerder in het Brabants Dagblad.

‘Niet wéér bezwijken’

Of de nieuwe tegels van hetzelfde materiaal zijn als de originele tegels, is nog maar de vraag. ,,Waar mogelijk willen we dat natuurlijk wel doen", aldus een woordvoerder van de gemeente. ,,Maar we willen ook voorkomen dat de tegels straks wéér bezwijken en dan zou het kunnen dat ander materiaal wordt gebruikt.”

Niet alleen bij de fietsenstalling mankeert het een en ander aan het straatwerk. Verderop in de straat liggen ook tegels los. ,,Deze herstellen we ook", aldus de woordvoerder. ,,Net zoals dat wij op verschillende plekken in de binnenstad wat losliggend materiaal herstellen.” Dat laatste gaat na de bouwvak beginnen.

