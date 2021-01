Kickbokskampioen Van Roosmalen wil terugkeren in ring na zwaar ongeluk waarbij hij zus verloor

Volgens zijn trainer Hicham Elgaoui van Fighting Talents, de Bossche sportschool waar Van Roosmalen traint, is hij weer thuis nadat zijn operatie. Die is goed verlopen, laat hij weten. ,,Hij is op dit moment aan het revalideren. Hoe lang dat gaat duren, is op dit moment nog niet te zeggen.”

Van Roosmalen richtte zijn pijlen op de lichtgewichtdivisie (tot 70 kilo). Daar was hij al eens wereldkampioen van 2014 tot 2016 bij vechtsportbond Glory. Ook werd hij daarna twee jaar kampioen bij de vedergewichten, waardoor hij een grote naam werd in de vechtsportwereld. Van Roosmalen zou in oktober zijn MMA-debuut maken, maar dat ging niet door omdat hij besmet was met het coronavirus.

Rouwverwerking

,,Het gaat de goede kant met hem op”, aldus zijn trainer. ,,Hij was nooit levensbedreigend gewond en heeft geen blijvende lichamelijke schade opgelopen. Het belangrijkste nu is de rouwverwerking voor hem en zijn familie.”

Van Roosmalen brak zijn rug en bekken bij de botsing op de vluchtstrook van de A2 bij Nieuwegein. Een vrachtwagen reed tegen de auto aan waarin hij en zijn zus zaten. Zijn zus kwam daarbij om het leven.

De kickbokser liet eerder weten dat hij blij was met alle steun die hij ontving. ,,Dat waardeer ik enorm”, schreef hij in een Engelstalig bericht op zijn Instagrampagina.

Zijn zus Melissa trainde een grote groep jonge kickboksers in de sportschool in Den Bosch. Vrijdag is haar uitvaart in besloten kring.

