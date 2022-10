Kikvorschen luisteren mis op als start van de elfde van de elfde

De Kikvorschen en plebaan Vincent Blom hebben elkaar gevonden rond het 800-jarig bestaan van de kathedraal. Al eerder verzorgde de fanfare muziek tijdens de jubileumviering. Volgens voorzitter Bertie van den Heuvel spelen de muzikanten in ieder geval het Marialied. Hij kan zich voorstellen dat de viering een traditie wordt. ,,Daar gaan wij natuurlijk niet over. Dat is aan de Oeteldonksche Club. Maar volgens mij is wat er nu gebeurt rond de elfde van de elfde in Den Bosch niet genoeg.”