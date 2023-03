Kinderen hebben vaker wapen op zak, maar Den Bosch ziet niets in lokaal messenverbod

INDOOR BRABANT Dinja van Liere heeft alles om uit te groeien tot de nieuwe Anky: ‘Dan moet ze wel wereld- of olympisch kampioen worden’

Dinja van Liere (32) is deze week één van de publiekstrekkers tijdens The Dutch Masters - Indoor Brabant. De amazone uit Uden is hard op weg de wereldtop te bestormen. De nieuwe Anky? ,,Dan moet ze eerst wereld- of olympisch kampioen worden.”