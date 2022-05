Kinderen van de noodopvang genieten van school in Nuland: ‘Juf Denise is héél leuk’

‘Wolf’ in Maliskamp is Lupo: een ontsnapte saarloos­wolf­hond

MALISKAMP - ,,Wolf (?) gespot in Maliskamp vanmorgen”, schrijft Antoon de Groot, voormalig fractievoorzitter van Rosmalens Belang in Den Bosch, op Twitter maandagochtend. Met foto, maar je moet wel inzoomen, want De Groot - naar eigen zeggen met geen verstand van wolven - is er voor de zekerheid maar niet op afgegaan. Dat was niet nodig geweest, blijkt achteraf.

16 mei