Kinderen van opvang Autotron gaan na de meivakantie hoe dan ook naar school

Wat doet excentrie­ke Bossche­naar toch in de voormalige kerk van Hedel?

HEDEL/DEN BOSCH - Wat doet hij in godsnaam in zijn kerk in Hedel? Toen de gefortuneerde en excentrieke kunstverzamelaar Johannes van Rooij zijn aankoop deed, galmde die vraag door het dorp. Op verzoek van het BD opent hij één keer de deuren. Wat blijkt: zijn erotische kunst bleef in Den Bosch en van een exposeren is ook geen sprake. ,,Ik had gewoon opslagruimte nodig.”

18 april