Kindervakantieweek Vught in gevaar; stichting start petitie

Al dik vijftig jaar genieten honderden kinderen in Vught van de Jeugd Aktief kindervakantieweek. De laatste tien jaar in het Stadhouderspark waar ook kindcentrum Het Kwartier is gevestigd. Deze brede school biedt onderdak aan twee basisscholen, een peuterspeelzaal en kinderopvang en heeft meer ruimte nodig.

Einde van Jeugd Aktief

Eén van de plannen is om dichtbij het huidige kindcentrum een nieuw gebouw te realiseren voor alleen basisschool Het Molenven. ‘De bouw van een nieuwe school op het evenemententerrein zou het einde betekenen van Jeugd Aktief, omdat er simpelweg geen alternatieve locaties in Vught zijn’, schrijft de stichting in de petitie. ‘De bouw gaat er toe leiden dat het terrein simpelweg te klein wordt. Het terrein wordt onoverzichtelijk en hierdoor kan de veiligheid voor de kinderen niet meer worden gewaarborgd. De sociale functie waarvoor Jeugd Aktief is opgericht verdwijnt. Dit heeft impact op kinderen, jongeren, ouders/verzorgers en vrijwilligers in Vught. Tevens verdwijnt de maatschappelijke inzet van meer dan 350 jongeren per jaar. Het zou zonde zijn als een evenement als Jeugd Aktief zou verdwijnen uit Vught’.