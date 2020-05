Kitesurfer (28) overleden na ongeluk op strand Noord-Beveland

video en update Lopen, fietsen en brommeren in een té drukke Bossche binnenstad, gemeente is zéér tevreden

9 mei DEN BOSCH - In normale tijden zou je zeggen: het is gezellig druk in de stad. Maar wat is nog normaal? Want zaterdagmiddag op bezoek in de Bossche binnenstad zou je zeggen: Oei, het is druk, té druk.