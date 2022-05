Klimaatdoelen? Vught, Boxtel en Gestel lopen ver achter op schema

Plaquette Bossche Royal Welshbrug moet vervangen worden: vandalen blijven eerbetoon bekrassen

DEN BOSCH - Nu is het genoeg. Door de jaren heen was de plaquette onder de Royal Welshbrug, ter ere van de Britse troepen die de stad in 1944 bevrijdden, meerdere malen doelwit van vandalen. Ook dit jaar was het raak en dat blijkt de druppel: de gemeente gaat de plaquette vervangen en hufterproof maken.

13 mei