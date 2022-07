Klusbus gaat armoede bestrijden in Brabant-Noordoost

Voorzitter WHC Wezep: ‘We laten OJC Rosmalen echt niet voor de schade opdraaien’

ROSMALEN/WEZEP - Voorzitter Henri van Beek van voetbalclub WHC uit Wezep baalt flink van de schade die de supporters van zijn club zaterdag hebben aangericht in Rosmalen. ,,Ze hebben zich niet gedragen zoals het hoort. We laten OCJ Rosmalen dus echt niet voor de schade opdraaien”, zegt Van Beek the day after tegen Omroep Gelderland.

26 juni