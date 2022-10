Koffie- en ijsbar L’Oro Nero sluit na ruim vier jaar de deuren in Paleiskwartier

In juni 2018 begon Thijs Hoorneman met de horecazaak waarin alles om Italië draaide. In de plint van Het Hof aan de Hofvijver konden de afgelopen vierenhalf jaar de Bosschenaren terecht voor Italiaans schepijs, Italiaanse koffie en nog meer uit het land van groen, wit en rood.

Maar vrijdag 28 oktober is de laatste dag van L’Oro Nero. ‘Het was een rollercoaster met veel hoogtepunten waar we volop van genoten hebben, maar helaas ook lastige tijden rondom corona', schrijft het team van de horecazaak op Facebook dat iedereen wil ‘bedanken voor alle support, de vele koffietjes met kletspraat, menig ijsje, alle pizzaweekenden, gezellige borrels en veel meer.’

De horecazaak sluit niet lang nadat de Tosti Club in Het Hof er vorige maand mee stopte. Arnold Berg sloot in september de Tosti Club-vestiging in het Paleiskwartier en is ondertussen begonnen aan Arnold’s Choice in de Zuiderpassage.