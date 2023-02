Komt Enzo Knol naar de Groote Wielen toe? Creators FC speelt tegen OJC Rosmalen voor het goede doel

met Video Uitgelegd: waarom het belangrijk is om te gaan stemmen op 15 maart

Op 15 maart mogen we naar de stembus. Deze keer voor de provincie. En daar hebben we meestal niet zoveel zin in. In 2019 kwam maar iets meer dan de helft van de kiezers opdagen. Terwijl de provincie over zaken gaat die heel belangrijk voor je kunnen zijn.