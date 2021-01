Koning steekt Bosschenaren een hart onder de riem: ‘Er stond een staatshoofd in de winkel, maar óók een mens’

De scherven liggen nog op de grond. Als stille getuigen van het angstaanjagende geweld. Emma Huijbregts is er simpelweg nog niet aan toegekomen om al het glas van de verbrijzelde ruiten op te ruimen. Als de koning zijn bezoek aan kledingwinkel Drop-out Fashion had aangekondigd, had Huijbregts graag nog even geveegd. Maar hij is er ineens, deze druilerige donderdagochtend. Zoals hij op veel plekken in het toegetakelde hart van Den Bosch ineens op de stoep staat.