Koningsdag Vught: Oranjefeest van ontmoeting en verbroedering en bol van activiteiten

Braziliaan­se kunstenaar maakt van saaie zijkant van een flat in Den Bosch één groot kunstwerk

DEN BOSCH - Versierde straatcontainers en kunstwerken op vuilniswagens kennen we al in Den Bosch, maar streetart, zoals een grote muurschildering in een woonwijk, nog niet. Daar komt verandering in. Braziliaan Pixote Mishu gaat begin mei de zijkant van een flatgebouw aan de Copernicuslaan verfraaien.

22 april