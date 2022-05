Koninklijke Erepenning voor Rosmalense muziekvereniging St. Cecilia

Tweede editie Hoge Bomen Festival met bekende coverbands in Vught; eerste editie in Den Bosch

DEN BOSCH/VUGHT - Genieten van muziek van David Bowie, The Rolling Stones, The Beatles, Bon Jovi of Queen. Dat kan 21 en 22 mei in Vught of 10 en 11 september in Den Bosch tijdens het Hoge Bomen Festival.

