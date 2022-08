Krakers houden open middag: ‘Het JBZ kan ons niet zomaar wegsturen’

,,Het is een voorproefje van wat wij hier willen organiseren in samenwerking met anderen”, zegt Sanne de Heer, een van de vier krakers. Ze denkt hardop over wat je in en bij de voormalige pastorie zou kunnen doen. Een kledingruilmarkt of een weggeefwinkel. Je zou ook een skateramp kunnen (laten) bouwen. ,,En we zijn bezig om te kijken of hier atelierruimtes zijn in te richten voor kunstenaars”, zegt De Heer, die als suppoost werkt in het Design Museum.