Krijgen we na #metoo nu ook al #winnetoo?

Liz zet (huis)dieren op en verkoopt ze in haar winkel met designspul­len: ‘Ik denk dat het wel zal aanslaan’

DEN BOSCH - Het is een aparte en misschien wel gewaagde combinatie. Een winkel met opgezette dieren en designspullen. ,,Maar ik denk dat het wel zal aanslaan. De eerste reacties zijn in elk geval goed’’, zegt Liz Derks (26) over de winkel Mijn Pronkstuk die zij onlangs opende in de Bossche Hinthamerstraat.

18 augustus