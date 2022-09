Kun je amper rondkomen? Misschien biedt de ‘deelkast’ wat lucht

Janine Wildschut van de Stichting Wij Omarmen merkt dat steeds meer huishoudens moeite om rond te komen, vanwege de hoge energie- en voedselprijzen. Huishoudens die geen aanspraak kunnen maken op hulp van bijvoorbeeld de Voedselbank omdat ze nét te veel verdienen, hebben het volgens haar zwaar. ,,Speciaal voor deze doelgroep is de deelkast in het leven geroepen. Neem wat je nodig hebt en deel wat je kan missen!”

Vrijwilligers houden kast bij

Producten waar je aan kunt denken zijn volgens haar: alle houdbare, niet gekoelde producten zoals pasta, rijst, blik- en potgroenten, broodbeleg, houdbare melk etc. ,,Maar in dit seizoen kun je ook denken aan bijvoorbeeld groenten uit je moestuin of wat langer houdbaar fruit. Ook verzorgingsproducten zoals deo, shampoo, douchegel, toiletpapier en menstruatieproducten zijn erg welkom.”

Wij Omarmen

De stichting Wij Omarmen is vorig jaar in het leven geroepen om mensen met een smalle beurs te ondersteunen met boodschappen of klusjes aan huis. De stichting vraagt niet naar inkomens van mensen. Iedereen kan er een beroep op doen. Wildschut runt de stichting samen met zo’n vijftien vrijwilligers. Ook Welzijn Vught en de Huiskamer (in DePetrus) zijn aangehaakt.