Kunstenaars Den Bosch ‘landen’ in Jamfabriek

DEN BOSCH - De kunstenaars van het Stedelijk Overleg Kunstenaars Den Bosch (STOK) hebben weer een nieuwe ruimte gevonden. Dit keer ‘landen’ zij in een ruimte van 16 bij 6 meter in de Jamfabriek aan de Helftheuvelweg 11 in Den Bosch-West.

De officiële opening van deze nieuwe kunstruimte is komende vrijdagmiddag. Het STOK heeft na de oprichting in 2001 al heel wat locaties gehad: Vughterstraat, Guardianenhof, Snellestraat, in het Kruithuis en sinds 2019 in een voormalig winkelpand aan de Pastoor de Kroonstraat. ,,Daar moesten we vóór 1 mei uit”, zegt voorzitter Oscar Schrover.

Hij is blij met de nieuwe ruimte, ook al is dat niet in het centrum. ,,De Jamfabriek is een kwartiertje fietsen vanaf het centrum, volgens mij valt dat reuze mee.” In de Jamfabriek wil STOK professionele kunstenaars een podium geven.

De eerste tentoonstelling heet Stedelijke kunstenaars VIII. Hier zijn vanaf vrijdag tot en met 28 oktober werken te zien van een nieuwe lichting kunstenaars: Julie ten Broek, Loes Coolen, Marcus Gurke en Ema Vanekova. Ook zijn er werken te zien van gevestigde kunstenaars: Arjan van Arendonk, Lieke Tripaldelli, Helene de Winter, Jan de Bie (1946–2021) en Jacques Frenken (1929–2022).

Huis Culturele Makers

Het Bossche ‘kunstwereldje’ is sowieso in beweging, want het college van B en W heeft in de begroting 75.000 euro per jaar opgenomen voor een Huis Culturele Makers. Dit komt beschikbaar voor de tijdelijke huisvesting van startende makers. Om daarna door te kunnen groeien naar bijvoorbeeld een ruimte van de AtelierBeheerStichting (ABS) of een commerciële ruimte. De locatie van dit makershuis is nog niet definitief.

B en W stellen ook 55.000 euro per jaar beschikbaar voor Bach: het Bosch Amateur Cultuurhuis aan de Lucas van Leydenstraat in de Graafsewijk-Noord.



