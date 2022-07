Leefbaar 's-Hertogenbosch over uitstel Sluis 0: ‘Hoe heeft dit fantastische plan ons zo kunnen ontglippen?’

Het Brabants Dagblad meldde onlangs dat het project volgens de gemeente ‘fors duurder uitpakt’ dan de gemeente verwachtte. De verbouwing is herhaaldelijk uitgesteld en voorlopig is onduidelijk wanneer het project wordt uitgevoerd.

Verkeerde aannames?

Leefbaar 's-Hertogenbosch wil weten hoe de ‘uitvraag’ bij de aanbesteding is verlopen. Was dit ‘een strak omlijnd in tekeningen en bestekken gevat plan of was dit een prestatiebestek waarin bepaalde uitgangspunten zijn geformuleerd waar inschrijvers hun prijs op moesten baseren?’