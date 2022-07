Lelijke en saaie muur op EKP-terrein is nu een stuk levendiger door graffiti zoals het ooit bedoeld was

Geen geknal in Den Bosch? Vergeet het maar

DEN BOSCH - Den Bosch krijgt zo goed als zeker geen vuurwerkvrije zones tijdens de komende jaarwisseling. ,,Ik ben erg geschrokken van de tegenstellingen in de wijken”, zegt burgemeester Jack Mikkers. ,,Het schisma in de samenleving is groter dan wij allemaal denken.”

