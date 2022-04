‘Letterlijk tegenover elkaar over wonen en klimaat’, De Bossche Groenen mag dus niet meedoen

Van ziekmaken­de beerput naar het winnen van energie uit iedere drol

DEN BOSCH - Honderd jaar geleden wisten we niet goed raad met onze poep en pies. Het werd gedumpt in rivieren en grachten en veroorzaakte stank en ellende. Tegenwoordig is elke druppel afvalwater van waarde en wordt er door waterschap Aa en Maas biogas, kunstmest en bioplastics van gemaakt.

