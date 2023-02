Liften Paleisbrug werden vaker gebruikt dan verwacht en moeten het na anderhalf jaar stilstaan weer doen

Dommelbaor­ze­durp doet ‘dees joar alles anders’ en hoopt dat carnavals­vier­ders in Vught blijven

VUGHT - Het is hard werken maar carnaval in Dommelbaorzedurp is nog steeds in trek volgens de evenementencommissie. Dat bewijst de kindermiddag afgelopen weekend. Zeker driehonderd kinderen ‘deinderden deur’.

8 februari