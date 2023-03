LIVE | FC Den Bosch gaat voor stunt op bezoek bij Heracles Almelo

In de play-offs komt het erop aan voor korfbal­sters De Korfrak­kers en Be Quick

De ontknoping van de zaalcompetitie staat voor de deur voor de korfbalsters die opereren op het landelijk hoogste niveau. Komende zondag begint Be Quick uit Nuland in de sporthal van het Rosmalense Rodenborch College aan de ‘best of three’-kruisfinale tegen DDW. De Korfrakkers uit Erp moet op bezoek bij titelverdediger Rosolo.