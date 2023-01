LIVE | FC Den Bosch ontsnapt in openingsfase tegen Jong Utrecht

Ans Markus toont schilderij Peter R. de Vries in Den Bosch

Opdat wij niet vergeten. Die titel gaf kunstschilder Ans Markus het portret dat ze maakte van Peter R. de Vries. Ze schilderde het in 2021, vlak nadat de misdaadverslaggever in de Leidse Dwarsstraat in Amsterdam was neergeschoten. Met toestemming van dochter Kelly de Vries werd het werk als beelddrager bij een tentoonstelling over herinneringen gebruikt. En nu is het tot medio maart te zien in Museum Slager in Den Bosch.

5 januari