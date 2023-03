LIVE I BBB verplettert ook in Brabant de concurrentie, CDA en Forum krijgen klappen

paardensport Houtzager bewijst tweede troef voor Parijs te hebben met negende plek in GP Indoor Brabant, Nekeman tiende in WB dressuur

Marc Houtzager had zijn beste paard Dante bij zich bij Indoor Brabant, maar de Rouvener besloot zondagmiddag in de Grote Prijs van start te gaan met zijn relatief onervaren maar in topvorm verkerende Holy Moley. Die keuze pakte met twee foutloze omlopen, een negende plaats en 20.000 euro aan prijzengeld geweldig uit. In de Brabanthallen was de afgelopen paar dagen ook dressuur, een etmaal ervoor eindigde de Hasseltse dressuuramazone Denise Nekeman als tiende in de wereldbekerwedstrijd.