LIVE | Rookbommen gegooid bij intocht Sint in Den Bosch: 'Schaam je kapot!’

Veel tegenstanders kwamen met bussen, geregeld door anti-pietenbeweging Kick Out Zwarte Piet (KOZP), vanuit Amsterdam naar Den Bosch, maar tot confrontaties met voorstanders of publiek kwam het niet. De demonstranten werden door de politie en de organisatie van de intocht nadrukkelijk uit elkaar gehouden. Bij de Wilhelminabrug, in het centrum, was een vak ingericht waar tegenstanders van Zwarte Piet konden protesteren. Ongeveer tachtig demonstranten van Kick Out Zwarte Piet moesten achter die buffer blijven.



Volgens de actiegroep ‘Den Bosch kan het’ is hun demonstratie tegen Zwarte Piet met zo’n 150 man goed verlopen, maar waren ze vanuit hun vak niet goed genoeg te zien voor het publiek en was er ook enige dreiging van hooligans. Ook de anti-pietenbeweging was gepikeerd, omdat ze niet direct aan de route mochten staan. Er zat een buffer van circa vijftien meter tussen.