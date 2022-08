Liz zet (huis)dieren op en verkoopt ze in haar winkel met designspullen: ‘Ik denk dat het wel zal aanslaan’

In de noodopvang Voor Ozlem uit Turkije wacht een nieuw leven in Den Bosch: ‘Mijn droom is een eigen kindcen­trum’

ROSMALEN - Ze is 39 - ‘almost forty’ - en al twintig jaar docent wiskunde op een middelbare school. Of was, beter gezegd. De school in Turkije waar Ozlem werkte werd gesloten, haar diploma werd ingetrokken en haar man opgepakt.

16:31